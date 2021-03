Vice-presidente Hamilton Mourão é vacinado contra a Covid-19

Mourão recebeu a primeira dose da vacina Coronavac | Foto:Reprodução/Twitter

Mourão é o terceiro integrante do primeiro escalão do presidente Jair Bolsonaro a receber imunizante

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) foi vacinado contra o novo coronavírus na manhã desta segunda-feira(29) no posto drive-thru da Policlínica do Lago Sul, em Brasília.

O general tem 67 anos e já se enquadra no grupo de vacinação no Distrito Federal. Mourão recebeu a primeira dose da vacina Coronavac.

“Devidamente vacinado! Tranquilo. É importante que todos sejam vacinados. Cada um dentro da sua vez, chegando a sua hora, dentro da fila, bonitinho, direitinho”, disse em entrevista a imprensa.

“Hoje fiz minha parte como cidadão consciente e recebi a primeira dose da vacina contra a COVID-19 (Coronavac). Espero que, em breve, o maior número possível de vacinas chegue à população brasileira”, disse Mourão no twitter.

VEJA O POST!

Hoje fiz minha parte como cidadão consciente e recebi a primeira dose da vacina contra a COVID-19 (Coronavac). Espero que, em breve, o maior número possível de vacinas chegue à população brasileira. pic.twitter.com/xZGN5NExvT — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) March 29, 2021

Com informações Portal Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...