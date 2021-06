Homem morre durante ação policial em São Félix do Xingu

(Foto:Ascom/PM) – De acordo com a PM, a vítima era membro de uma facção criminosa.

Uma ação dos policiais militares que atuam no 4º Batalhão (4º BPM), apreendeu na noite de terça-feira (22), drogas e um revólver em São Félix do Xingu, região sudeste do Pará. Um homem foi morto durante a ação policial.

Populares informaram aos policiais de que havia uma reunião suspeita de pessoas em uma área de mata, próxima ao trilho rodoviário. Uma equipe foi até o local verificar a denúncia e ao realizar o cerco policial, foram recebidos a tiros pelos suspeitos. Segundo a PM, houve troca de tiros e um dos homens foi atingido, o restante do grupo conseguiu fugir pelo mato. O homem foi conduzido para o Hospital Municipal para receber atendimento médico, mas veio a óbito depois.

De acordo com a PM, a vítima era membro de uma facção criminosa e já era conhecido pela polícia por comercializar drogas na região. Com ele, foram encontrados um revólver Cal. 38 com 5 munições deflagradas e uma intacta, um tablete de maconha pesando 399,7g e 01 um tablete de crack 197,9 g. O material apreendido foi apresentado na Delegacia do município.

