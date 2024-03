Mulher que matou marido se entrega e alega legítima defesa

Adriana Gonçalves alegou que matou o marido em legítima defesa | Foto: Reprodução

Ela alegou que agiu em legítima defesa, ou seja, matou para não morrer.

Entre os crimes registrados em Marabá no último final de semana consta a morte de Felipe Nascimento Silva, de 24 anos, assassinado com golpes de arma branca em crime que aconteceu na rua das Macaúbas, bairro Nossa Senhora Aparecida, conhecido como Coca Cola, em Marabá, sudeste do estado.

Era por volta das 21h30 quando ele foi esfaqueado. Neste caso, a esposa dele é acusada de cometer o crime. Adriana Gonçalves de Oliveira após o crime fugiu, contudo, na última segunda-feira (4), acompanhada de advogada, se apresentou à delegada Simone Freitas Felinto.

A mulher alegou que agiu em legítima defesa, ou seja, matou para não morrer. Adriana de Oliveira foi ouvida formalmente e liberada. Tal medida se dá por duas razões: uma pessoa só pode ser presa em duas circunstâncias, ou em flagrante, ou por decisão judicial, o que não é o caso da mulher.

O crime aconteceu na noite do último sábado (2), enquanto Adriana se divertia na casa juntamente com amigos e o marido Felipe Nascimento Silva com o qual teve um desentendimento, que evoluiu para uma briga e que terminou em homicídio.

Em se tratando do processo, a delegada Simone Felinto deve requerer as oitivas das pessoas que estavam na casa, assim como as respectivas perícias, para ao final, apresentar, ou não o pedido de prisão preventiva contra a mulher, que até lá, responde ao crime em liberdade.

