Polícia incinera 1,2 tonelada de droga apreendida na BR-010, no Pará

(Foto:Reprodução) – Entorpecente foi incinerado em Paragominas. Droga incinerada foi resultado de uma apreensão realizada durante a fiscalização da PRF.

A Polícia Civil incinerou nesta quarta-feira (11) mais de 1,2 tonelada de maconha no município de Paragominas, no sudeste do Pará. Segundo a polícia, a incineração ocorreu em dois fornos, em uma cerâmica na área central da cidade.

Ainda de acordo com a polícia, a droga incinerada foi resultado de uma apreensão realizada durante a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação ocorreu na última segunda (9), no trecho do quilômetro 229 da BR-010, em Ipixuna do Pará.

De acordo com a polícia, essa foi a maior apreensão de drogas nos últimos anos nessa área da Belém-Brasília.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...