Adolescente tem pênis cortado pela tia após estuprar prima de três anos

(Com informações do Portal CM7)

De acordo com informações repassadas para a polícia militar, alguns funcionários do hospital disseram que ouviram familiares dizendo que o pai da criança, que mora em outra cidade, iria até Francisco Alves “para terminar o serviço” contra o adolescente.

Com isso, a mulher foi até a casa do sobrinnho que nomomento estava tomando banho e cortou o pênis dele. O jovem foi levado para o Hospital Municipal de Francisco Alves e recebeu atendimento médico. Em seguida, em companhia de outra tia, foi tranferido para o hospital de plantão em Umuarama-PR. O menino confessou para a tia que o acompanhava que ele tinha estuprado a prima.

Um jovem de 13 anos abusou sexualmente da prima de apenas três anos e teve o pênis cortado pela própria tia, no último sábado (15), em Francisco Alves, no Paraná.

