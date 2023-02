Homem preso pela PRF tentando sair de Santarém respondendo pelo crime de furto no Amapá

Homem foi preso tentando sair de Santarém em ônibus — Foto: Redes Sociais

De acordo com a PRF, ele estava em um ônibus que saiu de Santarém com destino a Canaã dos Carajás.

Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de furto foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta (8) em Santarém, no oeste do Pará. O mandado de prisão contra o homem foi expedido pela Justiça do estado do Amapá.

De acordo com informações da PRF, José Antônio Coutrin estava em um ônibus que saiu de Santarém com destino a Canaã dos Carajás. Ele contou para os policiais que seguiria para Parauapebas.

Ainda de acordo com a PRF, o homem foi preso durante fiscalizações de rotina na rodovia BR-163. Ele contou aos agentes que não tinha conhecimento sobre o mandado de prisão.

O homem foi apresentado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil onde o caso foi registrado para os procedimentos cabíveis. (Com informações de Dominique Cavaleiro e Gleilson Nascimento, g1 Santarém e região — PA).

