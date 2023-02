Trabalhador morre após ser esmagado por escavadeira dentro de banheiro químico em Porto Trombetas

Banheiro químico com trabalhador dentro foi esmagado por escavadeira hidráulica — Foto: Reprodução / redes sociais

Anderson Brito chegou a ser socorrido pela brigada de emergência da MRN e foi levado ao Hospital de Porto Trombetas, mas não resistiu aos ferimentos.

Um trabalhador morreu na manhã desta quarta-feira (8) após o banheiro químico onde ele estava ser esmagado por uma escavadeira hidráulica em uma área de obras do reservatório SP 25, onde estão sendo realizados serviços de terraplanagem e construção civil pela empresa AC Parceria, contratada pela Mineração Rio do Norte (MRN) em Porto Trombetas, município de Oriximiná, no oeste do Pará.

Identificado como Anderson Brito, o trabalhador é natural de Terra Santa. Segundo funcionários da empresa AC Parceria, que trabalhavam com Anderson, ele tinha entrado no banheiro há poucos minutos quando a estrutura foi esmagada pela retroescavadeira que estava sendo operada por um funcionário da terceirizada.

Ainda de acordo com informações repassadas por trabalhadores, o operador da escavadeira alegou que não sabia que tinha alguém dentro do banheiro químico que foi destruído.

Logo após o ocorrido, a polícia foi acionada e se deslocou para o reservatório SP 25 para isolar a área e levantar informações.

Por meio de nota, a Mineração Rio do Norte informou que as circunstâncias do fato estão sob investigação e que colabora com as autoridades competentes, que se encontram no local, para apuração. (Com informações de Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA).

