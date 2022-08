Solidariedade lança candidatura de Major Marcony para governo do Pará

Ele é oficial da reserva do Exército e empresário da área de segurança pública (Foto:Reprodução / TV Liberal)

Candidato a governador do Pará, Major Marcony (de verde) comemora a oficialização do nome junto ao candidato dele a vice, o auditor fiscal, Nilo Noronha.

O partido Solidariedade confirmou a candidatura de Major Marcony ao governo do Pará, e o nome do auditor fiscal e ex-titular da Sefa, Nilo Noronha, para vice-governador. Os nomes foram oficializados, nesta quinta-feira (28), na convenção, na sede da avenida Marquês de Herval no bairro da Pedreira, em Belém. A legenda apresentou 18 nomes para a bancada federal na Câmara (DF) e 20 para a disputa na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

Leonardo Marcony Pereira Macedo é natural de Belém, casado e tem duas filhas. Ele é militar da reserva, após 22 anos no Exército Brasileiros, e é também empresário do segmento da segurança pública, com bacharelado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras.

O partido destaca que Major Marcony tem forte atuação em ações de capacitação para pessoas de baixa renda, sendo o autor do projeto “Capacitando a Comunidade”, que já beneficiou moradores da Região Metropolitana de Belém.

Emprego, renda e qualidade de vida

No lançamento da candidatura, Marcony afirmou que vai trabalhar para contribuir com a geração de emprego e renda à população. Ele também citou a atuação para melhoria da qualidade de vida e do processo de industrialização da economia paraense.

Em 2010, Major Marcony ocupou a cadeira de vereador no município de Ananindeua.

