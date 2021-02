Homem que ameaçou de morte prefeito de Santarém é intimado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em um dos áudios, uma pessoa, que se identifica como “Botafoguense”, ameaça jogar gasolina no prefeito, caso ele circule pelas ruas do centro de Santarém, na avenida Tapajós.

O prefeito de Santarém Nélio Aguiar foi ameaçado de morte após a prorrogação do lockdown na região. Os áudios com o teor violento e cheios de ameaças chegou ao conhecimento do parlamentar após serem compartilhados em grupos de mensagens.

O suspeito é locutor de porta de lojas e, por conta do decreto, estão fechadas no centro comercial. Ele deve comparecer na Delegacia de Santarém na tarde de hoje para prestar esclarecimentos ao delegado Thiago Mendes de Souza, que está a frente da investigação.

Um homem, identificado como Antônio Marcus Santos de Oliveira, foi intimado a comparecer na Polícia Civil, na tarde desta segunda-feira (15), após ameaçar de morte o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, após a prorrogação do lockdown na região, que tem como objetivo conter o avanço do Covid-19.

O suspeito é locutor de porta de lojas e, por conta do decreto, estão fechadas no centro comercial (Foto:| Valdir Ribeiro)

