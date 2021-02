Jovem de 18 anos é morta em tentativa de assalto a carro de aplicativo

Bandidos abordaram o veículo quando uma das passageiras pediu para o carro parar, pois estava passando mal (Foto:Reprodução)

O carro de aplicativo onde a jovem Fernanda foi atingida e morta por tiros

O retorno de uma festa acabou em tragédia na madrugada desta segunda-feira (15), em Salvador (BA). Uma jovem de 18 anos foi assassinada e a outra, de 19, ficou ferida por tiros durante uma tentativa de assalto ao carro de aplicativo em que estavam.

Segundo a Polícia Militar (PM), por volta das 3h40 desta segunda, uma equipe da 40ª CIPM foi acionada para verificar uma tentativa de assalto a um veículo de transporte por aplicativo.

A polícia apurou que o veículo transportava as quatro jovens que chamaram o serviço ao saírem de uma festa entre amigos.

As garotas teriam como destino o Horto Florestal. Ao chegar à Av. Juracy Magalhães, uma das jovens passou mal e pediu para parar o automóvel. Nesse momento, bandidos armados abordaram o veículo. De acordo com a polícia, o motorista acelerou o carro e os ladrões atiraram.

As balas atingiram Fernanda Secundes de Oliveira, de 18 anos, e a amiga, de 19. Uma das vítimas foi levada para o Hospital Aliança e a outra, encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE). Fernanda não resistiu. A segunda garota atingida foi alvejada na região do ombro, passou por exames médicos e não corre risco de morte.

