Homem que ateou fogo na ex-esposa é encontrado morto na Baía de Guanabara

(Foto: Reprodução)- Ele cometeu o crime contra a mulher, que segue internada em estado gravíssimo, pois não teria aceitado o término do relacionamento.

O homem que ateou fogo em uma mulher na plataforma da estação de trem Augusto Vasconcelos, na Zona Oeste da capital fluminense, em um crime que chocou o país, foi encontrado morto na Baía de Guanabara, segundo informações da CBN Rio e jornal Extra.

A mulher foi identificada como Michele Pinto da Silva e tem 39 anos. O autor do crime, segundo familiares de Michele, por sua vez, é Edmilson Félix, que estaria inconformado com o término do casamento. O caso, portanto, é tratado como tentativa de feminicídio. O casal se separou há cerca de um mês e o homem já teria invadido a casa da mulher e quebrado móveis.

Imagens assustadoras gravadas por usuários da Supervia que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem ateia fogo no corpo de Michele. A reportagem da Fórum optou por não exibir as gravações, que contêm cenas fortes que podem despertar gatilhos em pessoas mais sensíveis.

Após cometer o crime, o homem fugiu pelos trilhos do trem. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). Já a mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Rocha Faria. Ela passou por uma cirurgia de emergência e está internada em estado gravíssimo, segundo a unidade de saúde.

Por volta das 21h de segunda-feira, o corpo do suspeito de ter ateado fogo na ex-companheira foi encontrado na Baía de Guanabara. A suspeita é que ele tenha cometido suicídio.

Busque ajuda

A Fórum tem a política de ser transparente com seus leitores, publicando casos suspeitos/confirmados de suicídio e fazendo alerta sobre a necessidade de se buscar ajuda em casos que possam levar a pessoa a tirar a própria vida.

Principais canais de apoio:

Em casos de ajuda ou informações, há meios acessíveis que fornecem apoio emocional e preventivo ao suicídio. Confira abaixo.

Centro de Valorização da Vida (CVV) – 188 (ligação gratuita).

CAPS e Unidades Básicas de Saúde (Saúde da Família, Postos e Centros de Saúde);

UPA 24H, SAMU 192, Pronto Socorro.

Notícias Relacionadas: VÍDEO | Mulher tem o corpo incendiado em estação de trem; família acusa ex-marido

Fonte: Revista Forum e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2024/14:56:44

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...