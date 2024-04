Mulher que teve corpo incendiado em estação de trem morre no Rio de Janeiro

(Foto: Reprodução)- Michele Pinto, de 39 anos, foi atacada e teve o corpo incendiado pelo ex na última segunda (8/4). Ela passou dois dias no hospital.

A mulher que foi atacada e teve o corpo incendiado em uma plataforma da estação de trem de Augusto Vasconcelos, na zona oeste do Rio, não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde dessa quarta-feira (10/4). Segundo familiares da vítima, Michele Pinto, de 39 anos, foi atacada pelo ex.

A violência aconteceu na última segunda-feira (8/4). Michele chegou a ser hospitalizada e ficou dois dias internada, mas faleceu.

Já o ex-marido dela, identificado como Edmilson Félix do Nascimento, de 44 anos, fugiu pelos trilhos logo após do ataque. Conforme os familiares, o homem não aceitava o fim do relacionamento, que aconteceu há cerca de um mês.

Corpo incendiado após fim do relacionamento

Segundo o primo de Michele, Wagner Monzato, o homem cometeu o crime pouco depois que a moça deixou a filha dos dois na casa da mãe dele. O casal estava separado há mais de um mês. Em outro episódio, o homem invadiu a casa de Michele e quebrou móveis.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência e levou Michele para o Hospital Rocha Faria, onde ela passou por uma cirurgia de emergência. O quadro era grave. No dia seguinte, ela foi transferida para o Hospital Pedro II, que é especialista em queimaduras, mas não resistiu.

A Polícia Civil informou que Edmilson se jogou da Ponte Rio-Niterói logo após o crime e morreu.

O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).

