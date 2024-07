Homem que desapareceu em área de mata após surtos psicóticos é encontrado com vida em Monte Alegre | PA

Homem foi encontrado na tarde de quarta (17) — Foto: Defesa Civil/Divulgação

De acordo com informações de familiares, o homem desapareceu após ter visões de animais selvagens e indígenas. Ele estava desaparecido desde o dia 13 de julho.

Foi encontrado com vida nesta quarta (17) um homem que havia sumido em uma área de mata na zona rural de Monte Alegre, no oeste do Pará. Claudenir Canuto dos santos estava desaparecido desde o sábado (13).

De acordo com informações da Polícia Militar, um colega de trabalho e um irmão de Claudenir procuraram o 18º BPM para comunicar o desaparecimento.

Ele estava trabalhando na comunidade Novo Horizonte, no ramal do Rabo Assado quando apresentou surtos psicóticos e se embrenhou na mata. Os colegas de trabalho relataram que Claudenir estava tendo visões de porcos selvagens e indígenas.

Policiais militares, agentes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de Santarém iniciaram as buscas ao homem após o pedido de ajuda.

Claudenir foi localizado por volta das 13h, bastante debilitado. Ele passará por atendimento médico no hospital de Monte Alegre. A previsão é de que ele chegue por volta das 18h na área urbana do município.

