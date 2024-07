Lucas Buda diz ter saído sem pagar de prostíbulo de Manaus

Ex-BBB usou as redes sociais para confessar o erro e usou meme de jogador Neymar. | Foto: Instagram

Ex-BBB usou as redes sociais para confessar o erro e usou meme de jogador Neymar.

Lucas Buda admitiu ter saído sem pagar de uma boate de entretenimento adulto em Manaus/AM. Nas redes sociais, o ex-BBB confessou o erro e ainda divertiu os seguidores ao recriar meme do jogador de futebol Neymar.

Para quem não acompanhou, os rumores começaram a circular depois que uma página recebeu uma mensagem anônima alegando que um ex-BBB havia dado um calote em uma boate local. A mensagem foi compartilhada nas redes sociais e, antes que fosse revelado o nome do envolvido, o famoso admitiu o erro. O local conhecido como “Rêmulos” foi o cenário da polêmica.

Em um comentário de publicação sobre o assunto, o influenciador admitiu o ocorrido: “Eu fui no Rêmulos e saí sem pagar, galera. Errei, fui moleque”, escreveu ele aos risos. A declaração surpreendeu os seguidores, que não esperavam uma confissão tão espontânea do ex-BBB.

A confissão gerou uma enxurrada de reações nas redes sociais. “Como é amigo?”, questionou um internauta. “Pelo menos tinha que ter pago no @ né Buda! (risos)”, ironizou outro. “Só pagando mesmo pra ter e ainda sai sem pagar o serviço da moça”, detonou uma terceira. “Tive que ler e reler para acreditar e continuo não acreditando! Que fase para os ex-bbb”, debochou mais um.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2024/17:50:42

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...