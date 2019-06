Cinco pessoas são presas suspeitas de explorar sexualmente menina de 13 anos

Quatro dos presos são familiares da garota

Comunidade de Bom Jesus (RR) (Divulgação/Polícia Civil de Roraima / UOL)

A Polícia Civil prendeu na última segunda-feira (3) cinco pessoas suspeitas de ecplorar sexualmente uma menina de 13 anos. De acordo com informações da polícia, quatro dos presos são familiares da garota – uma irmã, de 27 anos, e três tios, de 34, 35 e 39 anos. O outro seria um vizinho, de 49 anos, que teria conhecimento do crime.

O tio e padrinho da vítima é suspeito de trazer homens da Guiana para ter relações sexuais com a menina. O caso aconteceu na comunidade de Bom Jesus, em Bonfim, a cerca de 100 km de Boa Vista, em Roraima.

A denúncia foi feita por outra irmã da menina, que procurou a polícia para relatar problemas comportamentais e de saúde que a garota de 13 anos vinha apresentando.

Segundo informações da polícia e declarações da vítima, os demais presos viam, sabiam de tudo e eram coniventes com a situação. Todos responderão pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com a delegada que coordenou a ação, Jaira Farias, titular do NPCA (Núcleo de Proteção da Criança e do Adolescente), já existia um histórico de abuso sexual contra a menina. Quando ela tinha 11 anos, em 2017, a mãe e o padrasto foram acusados de a explorarem sexualmente.

À época, a mãe foi presa e condenada a 38 anos de reclusão. O padrasto fugiu do país – segundo a polícia, ele se escondeu na Guiana. Com a prisão da mãe, a guarda da garota ficou sob a responsabilidade da irmã que fez a denúncia.

A polícia apura se os suspeitos presos faziam parte do mesmo esquema de dois anos atrás. “[O fato de a exploração sexual ocorrer de novo] São coisas que fogem à nossa alçada. Não havia como saber se outras pessoas estavam envolvidas na época. Nós não chegamos a constatar nada. O que dá para perceber é que ela estava sendo explorada sexualmente pela própria família”, lamentou Jaira.

Após serem ouvidos na delegacia, os presos foram encaminhados à cadeia pública de Boa Vista. A guarda da adolescente de 13 anos deve permanecer com a irmã que denunciou o caso à polícia. O caso corre sob sigilo no Tribunal de Justiça de Roraima.

