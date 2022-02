Homem que esquartejou e assou esposa em churrasqueira é preso

(Foto:Reprodução/ RIC TV) – Mauro Sampietri, de 59 anos, foi capturado enquanto buscava a atual companheira no trabalho.

Foi preso, na manhã desta quinta-feira (10), um homem acusado de matar, esquartejar e assar os restos mortais da própria esposa. Mauro Sampietri, ´de 59 anos, é apontado como o autor do feminicídio de Claudete Sampietri, de 59 anos. Ele foi capturado enquanto buscava a atual companheira no trabalho, na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, em frente a um hospital do município. (As informações são do Top Mídia News).

Mauro vivia normalmente há mais de um ano na cidade. Durante a abordagem, segundo o site Diário Corumbaense, ele se identificou como uma pessoa de cidadania italiana e chamado Domênico.

Mesmo com a tentativa de despistar as autoridades policiais, o homem foi detido pela Polícia Militar, que tinha todas as características do veículo que ele conduzia. Após chegar na delegacia, ele confessou que matou a esposa ainda em 2017, no Paraná. Na época, Mauro Sampietri foi a Júri Popular e condenado a 21 anos de prisão e multa em regime fechado.

Claudete foi morta no dia 20 de janeiro de 2017, em Curitiba. O desaparecimento chegou a ser registrado na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Quase dois meses depois, exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) confirmaram que se tratava de Claudete. Mauro foi detido no mesmo dia e negou o crime. Não há detalhes de como ou por qual motivo ele foi solto posteriormente e preso apenas cinco anos depois.

