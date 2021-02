Homem que estava desaparecido é encontrado morto no Rio Xingu, em Altamira (PA)

O corpo da vítima foi resgatado por militares do Corpo de Bombeiros (Foto:Reprodução/Facebook Carlos Calaça.)

Na manhã desta segunda-feira (08), por volta das 08h30, um pescador encontrou o corpo do homem, ainda não identificado, que havia desaparecido nas águas do Rio Xingu, às proximidades do trapiche, na orla daquela cidade.

De acordo com informações, o pescador encontrou o corpo da vítima há cerca de três quilômetros da cidade, às margens do Rio Xingu. Logo em seguida, informou a Polícia Militar, que acionou o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate do corpo.

O afogamento teria ocorrido no início da noite deste sábado (06), por volta das 19h00. Populares chegaram a ouvir o pedido de socorro. Um policial militar e outras pessoas chegaram a pular no rio na tentativa de salvar a vítima; porém, devido à escuridão do local, o homem acabou afundando e não foi mais visto.

O corpo da vítima foi resgatado por militares do Corpo de Bombeiros e encaminhado até o porto da prainha. A Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e estiveram no local realizando os procedimentos cabíveis.

A vítima, até o momento, não foi identificada, e nenhum parente apareceu para fazer um boletim de ocorrência ou reconhecimento do corpo.

