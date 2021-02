Motorista de carreta do Mato Grosso morre em acidente na BR-163 em Moraes Almeida no Pará-Vídeos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As causas do acidente será investigada.

Ele foi retirado em segurança, não precisou de atendimento hospitalar. A pista estava molhada, chovia muito no momento do acidente.

O motorista de uma carreta morreu e outro ficou ferido na manhã desta segunda-feira (08) depois de se envolverem em um acidente na BR-163, próximo ao distrito de Moraes Almeida – (distante 100km de Novo Progresso)- no município de Itaituba no Pará.

