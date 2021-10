Acidente entre ônibus da Quaresma Turismo e caminhão madeireiro deixa uma vítima fatal na Transamazônica

O acidente aconteceu na noite de sábado, 09/10/21, por volta das 20hs00min, na Rodovia Transamazônica BR-230, na altura do km 85, entre os municípios de Itaituba e Rurópolis, no sudoeste do estado, envolvendo um ônibus da empresa QUARESMA TURISMO de Itaituba, e um caminhão madeireiro.

Segundo informações, o ônibus estava vindo de Santarém para Itaituba, quando no km 85, bateu na traseira de um caminhão que transportava toras de madeira e estava parado na rodovia, sem a devida sinalização. No acidente o auxiliar de motorista do ônibus, identificado por; RODRIGO GRAÇAS AMORIM, não resistiu a gravidade da batida entre os veículos e morreu ainda no local. Outras pessoas sofreram pequenos ferimentos.

Militares do 7ªGBM de Itaituba estão indo para o local para dar suporte as vítimas. Inclusive os motoristas estão fazendo um alerta para quem for trafegar pela Rodovia, pois há várias toras de madeiras nas proximidades do acidente.

Tv online Itaituba/Sáb, 9 de outubro de 2021

