Homem que matou 2 e feriu 2 em casa de festa em Novo Progresso, diz que atirou para não morrer

O atirador, preso pela polícia Militar, contou que atirou primeiro para não morrer. (Foto: Reprodução)

Uma festa terminou em tiroteio na madrugada de domingo, 16 de abril de 2023, em Novo Progresso. Um homem usou uma pistola calibre 765 Taurus, acabou matando duas pessoas e ferindo outras duas em fuga, foi detido por populares, até a chegada da polícia, sendo preso em flagrante.

O atirador que matou duas pessoas e feriu outros dois, no último domingo, 16 de abril de 2023, em uma casa de festa na avenida Orival Prazeres, no bairro Pires de Lima, em Novo Progresso, prestou depoimento em audiência de custódia na Justiça e relatou sua versão sobre o ocorrido.

O atirador, apresentou, após ser preso aos policiais da Delegacia de Homicídios, a sua versão pelo envolvimento no tiroteio na casa de festa em Novo Progresso.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso teve aceso aos relatos do atirador para justiça. O acusado, que manteve o mesmo depoimento na polícia civil, disse que chegou na mesa para cumprimentar Helielson dos Santos, no momento que ele esbarrou na cunhada do Helielson, que estava na frente deles, Helielson, se exaltou e mandou que voltasse e pedisse desculpa para a cunhada, se não ele iria lhe matar, ele disse que nada fez e que mesmo assim pediu desculpa para ela, notando que Helielson estava com a mão na cintura com tom de ameaça, momento que ele sacou da pistola Taurus 765 e atirou contra Helielson e correu. Ainda conforme relatos do atirador, ele foi perseguido por populares e atirou em outra pessoa, continuou correndo, sendo seguido e atirou novamente atingindo outra pessoa, ainda em fuga próximo à Igreja Assembleia entrou em luta corporal com uma pessoa e acabou deflagrando mais um disparo, em seguida jogou a arma no chão, quando foi agredido por populares, até que a Policia Militar chegou e o prendeu. Segundo o acusado, que relatou não reconhecer as vítimas, atirou para não morrer, disse. A identidade do autor do crime não foi revelada.

Vitimas -As vítimas mortais são: Helielson dos Santos e Renan Santana

Sobreviventes –Os sobreviventes são Makelly Costa Akay Munduruku foi atingido com dois tiros, uma das perfurações atravessou o ombro, outro tiro frontal (pescoço) a bala ficou alojada, ele teve alta hospitalar, não corre risco de morte e aguarda para cirurgia de remoção da bala alojada. Outra vítima, Thiago Vieira dos Santos, de 21 anos, teve uma perfuração e está internado no Hospital municipal de Novo Progresso em observação.

