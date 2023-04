Cães filhotes são alvos fáceis para pulgas, carrapatos e vermes; prevenção é a melhor estratégia

“A chegada de um filhote de cão em casa é momento de muita alegria para os tutores. Mas nem tudo é festa. É preciso ter atenção aos desafios de saúde do pet, incluindo proteção contra os inimigos naturais e até riscos do próprio ambiente”, explica Henry Berger, Head Latam e Diretor Geral da VetFamily no Brasil, organização líder global em soluções para clínicas e médicos-veterinários independentes.

No campo da saúde, um dos problemas que mais preocupam os tutores é o contato dos filhotes com parasitas (pulgas, carrapatos e até vermes). Afinal, nessa fase eles exploram cada centímetro no ambiente em que vivem, o que potencializa o risco de se contaminar.

A proteção é a melhor estratégia. Em termos de parasitas internos (vermes), prevenir é fundamental inclusive para evitar doenças graves. O tratamento pode ser feito pela vermifugação, que segue protocolo rigoroso. “Os vermes representam um importante problema para a saúde dos animais, inclusive podendo ser passados da mãe para o filho durante a gestação e até mesmo pela amamentação. É fundamental que os veterinários sejam consultados sempre pelos tutores pois eles sabem o melhor programa de controle parasitário”, reforça Henry Berger.

O diretor geral da VetFamily no Brasil reforça que os filhotes, em especial, exigem protocolos de vermifugação diferenciados, de forma preventiva, sendo mensal até os 6 meses de idade e depois de acordo com epidemiologia, risco e estilo de vida na fase adulta.

Os tutores podem e devem ajudar. “Eles devem tomar cuidado quanto aos locais frequentados pelos pets, avaliando se há chances de contaminação. Cães protegidos são mais saudáveis, mais felizes e trazem paz de espírito aos tutores. A medicina preventiva é a chave para uma vida livre de preocupações para os pets”, diz Henry Berger.

O problema é realmente sério. A vermifugação é o terceiro mais importante motivo das consultas de pets em clínicas veterinárias, segundo pesquisa do Sindicato Nacional das indústrias de Produtos para Saúde Animal (Sindan). Para identificar os sintomas nos pets, é preciso ficar atento a reações, como vômito, perda de peso, fraqueza, abdômen inchado, diarreia e demais sinais de falta de nutrientes.

A preocupação com a saúde dos pets é compartilhada pela Boehringer Ingelheim Saúde Animal. A empresa oferece aos tutores uma eficaz e completa solução para proteger os filhotes contra os parasitas internos (vermes) e externos (pulgas e carrapatos) com apenas uma dose. Trata-se de Nexgard® Spectra, que conta, em sua composição, com dois ativos poderosos: Afoxolaner, que mata pulgas carrapatos e ácaros, e Milbemicina oxima, que mata vermes redondos. A dose é dada mensalmente, é palatável e pode ser escondida na ração, o que facilita para os animais na hora de ingerir.

“Nosso objetivo é sempre contribuir com o bem-estar dos animais e de suas famílias, e é por isso que estamos presentes nos momentos importantes de imunização, vermifugação e prevenção contra sarna, pulgas e carrapatos com Nexgard® Spectra”, destaca Karin Botteon, veterinária e gerente técnica da Boehringer Ingelheim. “Sendo o único endectocida oral para cães disponível no mercado brasileiro, ele age nas pulgas antes que coloquem ovos e controla a reinfestação de pulgas adultas recém-adquiridas por um mês, além de também ser eficaz contra vermes intestinais, sarna de ouvido e carrapatos”, continua.

“Nós somos apaixonados pela saúde animal e estamos sempre em busca de novas soluções para cuidar bem dos pets. Nesse sentido, nos preocupamos em oferecer tratamentos corretos e eficazes para eles, inclusive porque a infecção parasitária pode causar diversos danos. O ponto central é sempre passar a informação correta ao tutor e contar com o suporte de veterinários, profissionais preparados para oferecer o melhor tratamento para nossos melhores amigos – de filhotes a adultos”, assinala Henry Berger.

Sobre VetFamily – Organização global líder em soluções para clínicas veterinárias independentes, é parte do Vimian Group, tem sede em Estocolmo (Suécia) e reúne mais de 4.300 clínicas e 10.000 veterinários de dez países da União Europeia, além de Estados Unidos, China e, agora, Brasil. Seu objetivo principal é contribuir para a melhor administração e lucratividade das clínicas, oferecendo diversos serviços, como centralização da negociação com parceiros comerciais, apoio à gestão e disseminação de conhecimento. Conheça mais em www.vetfamilybrasil.com.br

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de Isadora Fabris Texto Comunicação/Foto elena mozhvilo em 20/2023/18:18:16

