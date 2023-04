Tiradentes: conheça a história do herói brasileiro e da data que virou feriado no país

Imagem de Tiradentes (Foto:Reprodução/TV Brasil).

Você sabia que 21 de abril é um feriado nacional no Brasil em homenagem a Tiradentes? Conhecido como o mártir da Inconfidência Mineira, Tiradentes é um dos personagens mais importantes da história do país. Nascido em 1746 na cidade de Pombal, atualmente conhecida como Tiradentes, ele se tornou um ícone da luta pela independência e pela liberdade do Brasil.

Tiradentes, cujo nome real era Joaquim José da Silva Xavier, iniciou sua carreira militar como alferes, mas logo se tornou um líder na luta contra a opressão e a exploração impostas pela Coroa Portuguesa. Foi um dos principais articuladores da Inconfidência Mineira, um movimento que buscava a independência de Minas Gerais e que acabou sendo sufocado pelas autoridades portuguesas.

Após ser denunciado e preso, Tiradentes foi julgado e condenado à morte por enforcamento em 21 de abril de 1792. Sua execução foi um ato brutal de repressão da Coroa Portuguesa contra os ideais de liberdade e independência que ele defendia, mas sua morte não foi em vão. Tiradentes se tornou um símbolo da luta pela liberdade e justiça, e sua figura é lembrada até hoje como um exemplo de coragem e determinação na luta contra a opressão.

Por tudo isso, a data de sua morte, 21 de abril, foi instituída como feriado nacional no Brasil em sua homenagem. Além disso, Tiradentes também é lembrado como um herói da história do país, um símbolo da luta pela independência e pela liberdade que inspira gerações até hoje.

