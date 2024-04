Homem que matou companheira em Peixoto de Azevedo já havia tentado matar noiva 2 meses antes; veja vídeo

(Foto: Reprodução)– Ação brutal aconteceu no mesmo cômodo em que Leidiane foi assassinada nesta segunda-feira.

Um vídeo divulgado nesta terça-feira (16) mostra Leidiane Ferro da Silva, de 43 anos, sendo enforcada pelo seu noivo, Wendel Santos, de 37, até perder os sentidos, dois meses antes de ele assassiná-la.

Nesta segunda (15), Leidiane foi morta por Wendel a facadas no mesmo local, em Peixoto de Azevedo (700 km de Cuiabá).

As imagens, datadas de 1° de fevereiro deste ano, mostram Wendel aplicando um “mata-leão” na vítima e só a soltando em um momento em que ela perde os sentidos e cai no chão, aparentemente inconsciente.

Nesse momento, ele segue até a cozinha e pega um objeto, que se assemelha a uma faca, mas desiste de qualquer ação após Leidiane acordar.

Nesta segunda, na mesma cozinha, Leidiane foi golpeada por uma facada nas costas, próximo à nuca, e cai no chão. Pouco depois, Wendel lhe desfere outra facada. E ainda dá um “pisão” na mulher.

Leidiane não resistiu aos ferimentos e morreu. Após o crime, Wendel chegou a gravar um vídeo em que aparecia em cima de uma cadeira com uma corda no pescoço. Ele, porém, desamarrou a corda depois e desistiu do ato.

Conforme o boletim de ocorrência, após o crime Wendel fugiu em uma motocicleta Honda Bros vermelha e preta. Até o momento, ele não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso.

