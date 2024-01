Menina de 12 anos é deixada morta em calçada em BH; suspeito é preso

Um homem de 25 anos foi preso, na terça-feira (16), suspeito de matar uma menina de 12 anos, que foi encontrada sem vida no bairro Bela Vitória, em Belo Horizonte (MG), na tarde de ontem.

Câmera de segurança registrou o momento em que a menina entra na casa do suspeito, por volta das 10h13 da manhã. Horas depois, entre 13h13 e 13h30, o homem é gravado saindo da casa com a menina no colo, desacordada e a deixa na calçada. Nesse momento, ele usa uma camisa diferente de quando entrou com a jovem na residência. As informações são da Polícia Militar de Minas Gerais.

O vizinho de um homem suspeito de matar e deixar na calçada uma menina de 12 anos reconheceu o rapaz de 25 anos como seu sobrinho e entregou à Polícia Militar de Belo Horizonte as imagens captadas pelas câmeras de segurança de sua residência.

Vizinho foi procurado pela polícia. A menina foi deixada na calçada de uma rua no bairro de Bela Vitória, na capital mineira. Ao lado da casa do suspeito, mora o tio dele, que foi procurado pela PM depois que a corporação foi acionada.

Tio reconheceu o sobrinho na gravação e entregou as imagens. À PM, o vizinho afirmou que, ao assistir às imagens, identificou o próprio sobrinho carregando a menina nos braços e a colocando na calçada da rua Marrocos Filho.

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2024/12:55:19

Notícias gratuitas no celular

Siga o Instagram do Folha do Progresso

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...