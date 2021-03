Homem que matou e enterrou o corpo da esposa é preso no interior do Pará

Valmir de Sousa Goés acusado do crime de feminicídio e ocultação de cadáver |Foto: Reprodução/WhatsApp

Aos familiares da vítima, ele contou que a mulher havia morrido de covid-19

A Polícia Militar de Jacundá (CIPM) efetuaram a prisão na tarde desta quinta-feira (17), de Valmir de Sousa Goés acusado do crime de feminicídio e ocultação de cadáver, ocorrido no último dia 9 deste mês na cidade de Tucumã, região sul do Pará. Ele estava escondido numa propriedade rural do município.

De acordo com a polícia, Valmir Goés é suspeito da morte da esposa identificada como, Otaciane Rodrigues da Costa Faustino. A vítima foi encontrada enterrada nos fundos de uma chácara onde o casal trabalhava, às proximidades do Setor Lago das Rosas.

A Polícia Civil abriu inquérito e apontou Valmir como o principal suspeito do crime. Na ocasião, ele contou duas versões. A primeira para seus pais, para quem disse que teria matado a mulher. Já aos familiares da vítima, ele contou que a companheira havia morrido de covid-19. O suspeito pediu demissão aos donos da chácara e saiu do município.

Ainda segundo as autoridades, informaram que receberam uma denúncia de que o suspeito estaria na zona rural do município e assim iniciaram as ações de inteligência envolvendo coleta de dados e buscas para efetuar a captura do acusado.

A guarnição percorreu mais de 100 quilômetros de áreas de difícil acesso em busca do paradeiro de Valmir Goés, que estava escondido numa área de mata fechada.

O acusado foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Jacundá para os procedimentos cabíveis. Ele deverá ser transferido para Tucumã, onde ficará à disposição da Justiça.

Com informações Correio de Carajás

