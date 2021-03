Jovem cai de rabeta e desaparece nas águas do rio Tocantins no Pará

Levi Cardoso Pereira desapareceu na noite desta quarta-feira (17), após cair de uma rabeta | Foto:Reprodução/WhatsApp

Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local

Um trágico acidente chocou os moradores da comunidade de Pacovatuva, em Cametá. O jovem identificado como Levi Cardoso Pereira desapareceu no rio, na noite da última quarta-feira (17), após cair de uma rabeta, que é uma pequena canoa movida a motor.

Informações preliminares dão conta de que Levi estaria em um bar ingerindo bebida alcóolica e ao voltar para sua residência, alguns minutos dali, provavelmente teria caído da embarcação e desapareceu nas águas turvas do rio Tocantins. A embarcação foi localizada algum tempo depois.

Na tarde desta quinta-feira (18) uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e já está no local a procura do corpo do rapaz, porém até o momento, segue desaparecido.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Belém deve chegar daqui a pouco na localidade de Carapajó e de lá segue para o Rio Pacovatuba para ajudar nas buscas.

Com informações repórter Márcio Mendes

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...