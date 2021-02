PMs localizam plantação com mais de 2 mil pés de maconha em Cachoeira do Piriá, no Pará

Plantação de maconha encontrada no Pará — Foto: Ascom/PM

Um adolescente e dois simulacros de arma também foram apreendidos na operação.

Cerca de 2 mil pés de maconha foram encontrados em uma plantação no município de Cachoeira do Piriá, no sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, um adolescente e dois simulacros de arma foram apreendidos na operação.

As informações foram divulgadas nessa segunda-feira (1º).

De acordo com a PM, a operação ocorreu no último sábado (30). Os policiais contam que localizaram a plantação após abordarem o adolescente, que estava em atitude suspeita em um bar da região.

Durante uma revista, os agentes encontraram com o rapaz uma quantidade de entorpecentes. Os policiais perguntaram sobre a procedência da droga e foram levados até um terreno onde estava a plantação.

Segundo a PM, todos os pés de maconha já estavam prontos para a colheita. os vegetais foram arrancados do chão antes de serem incinerados. Uma parte parte foi apresentada na Delegacia do município, para os procedimentos cabíveis.

Por G1 PA — Belém

