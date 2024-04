Homem que matou noiva estava arrumando as malas para ir embora momentos antes do crime no Mato Grosso

Leidiane Ferro da Silva foi morta a facadas pelo companheiro Wendel dos Santos — Foto: Reprodução

Pedido para ir embora foi feito pela filha do suspeito, que estava preocupada com as brigas constantes do casal. A jovem e o filho da vítima presenciaram o crime.

O homem que matou a companheira Leidiane Ferro da Silva, de 43 anos, a facadas, em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, estava se preparando para ir embora de casa a pedido da filha, que temia que algo acontecesse com o casal devido às constantes brigas que tinha, segundo a delegada Anna Marien. Wendel dos Santos, de 37 anos, foi preso nessa sexta-feira (19) depois de quatro dias foragido.

Leidiane foi morta em casa, na frente do filho e da enteada. Câmeras de segurança registraram o crime.

“Eles tinham um relacionamento muito conturbado e muitas brigas de ciúmes. Ela (a vítima) já tinha se separado dele uma vez e pedido medida protetiva, que ele descumpriu. No dia do crime, a filha conversou com ele para que fossem embora, já que estava tendo muita briga”, disse.

Segundo a delegada, Wendel teria concordado com o pedido da filha, no entanto, antes de ir embora, esfaqueou a mulher e fugiu sozinho.

Ainda de acordo com a delegada, o suspeito se entregou na delegacia com a presença de advogados, mas permaneceu em silêncio durante o depoimento. Ele esta à disposição da Justiça.

Em 31 de dezembro do ano passado, Leidiane anunciou que estava noiva de Wendel.

Relembre o caso

Câmera de segurança registra homem matando companheira a facadas em Peixoto de Azevedo-MT.

Leia mais: https://t.co/SilvMHiE1A pic.twitter.com/CkbzPVXQpd — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 16, 2024

Uma câmera de segurança registrou o momento em que Wendel matou a facadas a companheira. O crime ocorreu na segunda- feira (15). O homem fugiu após o crime e era procurado pela polícia.

Nas imagens, é possível ver que os dois conversam na cozinha de uma casa. Em seguida, o suspeito sai do local e, segundos depois, volta, pega uma faca e desfere diversos golpes contra a vítima.

O filho e a enteada relataram à polícia que fugiram do local por medo do suspeito que, após o crime, foi em direção à eles. Quando os policiais chegaram na casa, encontraram Leidiane já sem vida.

Agressão dois meses antes do assassinato

Homem que matou companheira em Peixoto de Azevedo já havia tentado matar noiva 2 meses antes.

Leia mais: https://t.co/70jL0OWyPW pic.twitter.com/KPlFyZRKXl — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 17, 2024

Dois meses antes o assassinato de Leidiane, uma câmera registrou o momento em que Wendel golpeia a companheira com um mata leão. A agressão aconteceu em fevereiro deste ano.

Nas imagens, é possível ver o suspeito segurando a vítima pelo pescoço e a puxando para trás, por volta das 4h. Ao perceber que Leidiane desmaia, o suspeito a coloca no chão e, segundos depois, pega uma faca na cozinha e se aproxima da vítima, que começa a se levantar. (assista acima)

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/04/2024/08:53:20

