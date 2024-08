Menino de três anos morre afogado em piscina de hotel no PR

O menino estava em férias com os pais quando o acidente ocorreu. Testemunhas e hóspedes ainda tentaram realizar manobras de reanimação até a chegada do Samu. | Reprodução

A criança estava em férias com os pais quando o acidente ocorreu. Testemunhas e hóspedes ainda tentaram realizar manobras de reanimação até a chegada do Samu.

O que era para ser um momento de lazer e diversão para uma família, acabou se tornando uma tragédia. Um menino de três anos morreu na noite da última segunda-feira (05), após se afogar na piscina de um hotel em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

A criança foi identificada como Gustavo Fidelis Ferreira. Ela estava em férias com os pais, residentes de Curitiba, quando o acidente ocorreu.

Manobras de reanimação

De acordo com informações, Gustavo caiu na piscina de um hotel localizado na avenida das Cataratas, uma área conhecida por sua grande oferta de acomodações. Testemunhas e hóspedes tentaram realizar manobras de reanimação até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os socorristas continuaram as manobras por cerca de uma hora, conseguindo fazer Gustavo voltar a respirar. No entanto, enquanto era transportado para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck, o menino sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

O corpo de Gustavo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico e a Polícia Civil está conduzindo a investigação sobre o caso. O sepultamento ocorreu na manhã desta quarta-feira (7), em Curitiba.

Fonte: obemdito Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2024/11:47:23

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...