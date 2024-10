Homem que mordeu sucuri queria salvar crianças de possível ataque em rio no oeste do Pará, diz Secretaria de Saúde

Momento em que a cobra é agarrada por populares após atacar homem em Terra Santa — Foto: Reprodução / Redes sociais

De acordo com biólogo Sidcley Matos, cobra aparentava estar se defendendo e não atacando. Ao g1, a Secretaria de Saúde de Terra Santa informou que o homem recusou atendimento médico.

O vídeo de um homem mordendo uma sucuri tem repercutido na web e causando muito alvoroço nas redes sociais. O caso aconteceu em Terra Santa, no oeste do Pará, e ao g1 a Secretaria de Saúde do município, informou que o homem visto mordendo o animal estava tentando salvar crianças de um possível ataque no rio.

Ainda segundo a Secretaria, testemunhas informaram que o caso aconteceu no Sitio 08 irmãos, próximo à Comunidade do Nascimento.

Populares relataram que o homem estava sob efeito de bebida alcoólica e teria entrado no rio após perceber a presença da sucuri. Temendo um possível ataque da cobra às crianças que brincavam no local, o homem pulou no rio para espantar a cobra e acabou tendo o braço enroscado pelo animal.

O homem sofreu um ferimento grave no braço, mas segundo a Secretaria, ele recusou atendimento médico após relatar não estar sentindo dores.

Ao g1, o biólogo especialista em resgate em fauna, Sidcley Matos, explicou que, pelo vídeo, é possível perceber que a sucuri é considerada pequena e pelas características dessa espécie de cobra, ela não estava atacando o homem e sim, se defendendo.

“Pelo tamanho dela, ela não põe em risco a vida das crianças, eu acho que foi um certo exagero. Podia ter sido de uma outra forma, poderia ter tirado as crianças da água, ter deixado o bicho embora”, contou Sidcley.

Ainda segundo o biólogo, o fato de o homem ter mordido o animal, não oferece grandes riscos à sua saúde, mas pelo fato de ter sido mordido pela cobra, deveria sim ter recebido atendimento médico.

“Ela é aquática semiaquática. Elas podem estar comendo animais como roedores e, por isso, tem bactérias na boca dela. O fato dele ter mordido a pele dela pode ser que não ocorra nada, mas pela mordida que ela deu para se defender e pela boca dela ser cheia de bactérias, nessa mordida pode ter uma infecção. Se ele não lavou, se ele não limpou o local pode ocorrer”, completou o biólogo.

