UFPA anuncia 815 vagas em 60 cursos; veja quem pode concorrer

Até o final do período de inscrição, a(o) candidata(o) poderá mudar o curso escolhido atualizando a sua nova escolha, assim como poderá desistir da adesão à reoferta. Já a(o) candidata(o) que não aderir à reoferta continuará na fila de espera do seu curso inicial, podendo ser chamada(o) por meio de repescagens, de acordo com a classificação.

A adesão à reoferta de vagas poderá ser realizada na página de inscrição inicial do PS 2024, disponível no site do Ceps , por meio de login e senha da(o) candidata(o). O prazo para essa adesão inicia às 15h desta terça-feira, 1º de outubro, e segue até às 15h de sexta-feira, 4 de outubro de 2024.

A reoferta é outra possibilidade de ingresso para além das chamadas adicionais (repescagens). Aquela(e) que concorrer a uma vaga da reoferta estará automaticamente declarando que, no caso de classificação em novo curso, renuncia à sua posição na lista de chamada adicional (repescagem) do curso da sua inscrição inicial, ou seja, quem passar na reoferta sairá da lista de espera da repescagem do seu curso original. Mas, caso não seja classificada(o) na reoferta, a(o) candidata(o) retornará para a lista de espera do seu curso inicial.

O Centro de Processos Seletivos (Ceps) da UFPA divulgou a abertura de mais uma reoferta de vagas sem candidatas(os) classificadas(os) no Processo Seletivo 2024 (PS 2024) . Ao todo, estão disponíveis 815 vagas , divididas em 60 ofertas de cursos em diferentes campi da UFPA. Podem concorrer a essas vagas apenas as(os) candidatas(os) aprovadas(os) e não classificadas(os) no listão do PS 2024 que queiram optar por outro curso que não o inicialmente escolhido.

2ª Reoferta de Vagas do PS 2024

Prazo para adesão: das 15h do dia 1º de outubro até às 15h do dia 4 de outubro de 2024.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/2024/14:32:47

