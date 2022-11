Homem recebe proposta de R$ 20 mil para cometer homicídio no interior do Pará

(Foto: Reprodução) -Em um vídeo divulgado nas redes sociais e por aplicativos de mensagens mostra o depoimento de um homem que teria recebido a proposta de cometer um homicídio.

O vídeo foi gravado no município de Brasil Novo, sudoeste do Pará, e mostra dois homens relatando o ocorrido.

Na gravação, os dois homens aparecem fazendo o depoimento e acusam gravemente uma mulher que tentou encomendar a morte do ex companheiro. Após o compartilhamento, a o vídeo chegou até a Polícia Civil, que fez uma intimação à suspeita. Ainda na gravação, o homem, não identificado, contou que recusou a proposta e detalhou a motivação da encomenda de homicídio.

De acordo com o que relatou o caso “dormir na casa dela, ela me perguntou se eu conhecia o * e já tinha ouvido falar dele. Ela falou pra mim se eu não tinha coragem de matar ele. Ela me pagava R$ 20 mil pela cabeça dele”, afirmou o homem.

A ex esposa da possível vitima do crime foi encontrada em Altamira, ela foi ouvida pela polícia e segundo informações do delegado que investiga o caso, ela teria negado o envolvimento no caso. Após a repercussão nenhum caso de homicídio foi registrado na cidade. Ninguém foi preso, mas a Polícia Civil segue investigando o caso. (Com informações do Romanews).

Jornal Folha do Progresso em 16/11/2022/09:21:42

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...