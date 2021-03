Nota de retratação pública – Jornal Folha do Progresso

Nota de retratação pública

Eu ADECIO PIRAN diretor proprietário do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO força da decisão Conciliatória proferida nos autos Número: 0800695-02.2020.8.14.0115 , divulgo a presente nota de retratação pública sobre publicação da data de 16 de maio de 2020, relativa ao teor da matéria publicada com título ”NOVOS CASOS- Surto de coronavírus assusta moradores e vai mudar à realidade da cidade de Novo Progresso” os envios de postagens nas redes sociais e informações não verídicas (não checadas) por internautas acabou em comentários desrespeitosos e inadmissíveis de um artigo publicado no Portal do Jornal Folha do Progresso.

Em nome de todo coletivo editorial do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO, lamentamos e pedimos sinceras escusas à autora “MINERADORA SERABI” pela PUBLICAÇÃO falta de decoro com que o Jornal divulgou em informação de (a) INTERNAUTA, cujo anonimato foi mantido pela redação. O JORNAL FOLHA DO PROGRESSO considera que, neste caso, foi cometido um descuido na PUBLICAÇÃO ao não ter chegado à veracidade da postagem e dos fatos junto a Mineradora que presa pela segurança dos seus funcionários.

Na referida matéria, consta depoimento de um piloto de avião, supostamente contratado pela empresa, o qual afirmou que existem nove casos de contágio por COVID-19 a ela relacionados. Além disso, o piloto afirmou também que realizou o transporte de dois caixões lacrados, os quais, em tese transportavam cadáveres de mortos pelo vírus, para a cidade de Santarém. [NÃO PROCEDE e/ou INVERDADE] – Lamentamos, uma vez mais, o terrível acontecimento e pedimos desculpas por qualquer situação de constrangimento ou desconforto que este fato possa ter causado

