Idoso é levado para a delegacia após agarrar jovem e mostrar órgão genital durante velório

O autor foi detido até a chegada da polícia e alegou que havia bebido muito e entrado no velório errado. (Com informações de Paula Figueiredo).

Segundo informações do Midiamax, o jovem, com necessidades especiais, decidiu ir ao banheiro por volta das 14 horas. Lá, ele foi abordado pelo idoso, que o agarrou pelo braço e mostrou seu órgão dizendo “vamos?”. O jovem teria começado a gritar por socorro e pessoas que estavam no local ouviram os gritos.

Um idoso de 60 anos foi levado para a delegacia, na tarde de domingo (21), após agarrar um jovem de 22 anos e mostrar seu órgão genital. O caso aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, durante um velório que ocorria na Avenida Presidente Ernesto Geisel.

