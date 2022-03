Homem sob efeito de álcool invade residência e ameaça a nora

Acusado de ameaça e a arma usada. Foto: Reprodução/PM

Homem sob efeito de álcool invade residência de seu filho e ameaça a nora

O homem foi detido em Jacareacanga, ele invadiu a casa do próprio filho fez ameaças a sua nora.

Era por volta de meia noite do último domingo (20), quando a guarnição plantonista recebeu a denúncia de que um senhor estava fazendo ameaça a família do próprio filho.

Em diligência a polícia militar seguiu até o local informado, chegando lá foram recebidos pelo filho do suspeito David Martins da Silva, ele confirmou a informação, contou que seu pai identificado como Davi Dias da Cruz, 43 anos, havia chegado em sua residência apresentando fortes sinais de embriaguez, e fez ameaças a sua esposa. (A informação é do Portal Plantão 24Horas News)

O homem estava de posse de uma arma tipo escopeta, de fabricação caseira calibre 28. Os policiais então renderam o acusado e o conduziram ao posto de policiamento de Jacareacanga para o andamento dos tramites legais cabíveis ao caso.

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/03/2022/11:13:31

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...