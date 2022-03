Foragida veio de Manaus é recapturada em Cuiú Cuiú

(Foto: Reprodução/PM) – Mulher com mandado de prisão em aberto é detida no garimpo Cuiú-Cuiú

A mulher apresentou atitude suspeita ao perceber a presença da Policia Militar.

A detenção da Rosangela Lima Vasconcelos aconteceu por volta das 14:00Hrs da tarde desta segunda-feira (21) na comunidade Cuiú Cuiú, região garimpeira de Itaituba, no sudoeste do Pará.

A mulher ficou nervosa ao perceber a presença dos militares, o que levantou suspeita, após as verificações necessárias nos documentos da mulher, foi descoberto que ela possuía um mandado de prisão preventiva em aberto, expedida pela Comarca de Manaus, que é o local de origem de Rosangela.

De posse das informações necessárias ela foi conduzida pela PM e apresentada na Agencia Aérea de Jacaré, para as tramitações legais cabíveis ao caso. (Com informações do Plantão 24Horas News)

