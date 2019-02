Vagas do ‘Mais Médicos’ são preenchidas; profissionais devem chegar a Santarém nos próximos dias

Mais médicos Pará — Foto: Reprodução / TV Liberal

Foram preenchidas as vagas que faltavam no programa “Mais Médico” para Santarém, no oeste do Pará. Desde a saída dos médicos cubanos, as comunidades Vila Curuai, Vila Socorro e Santana do Ituqui estavam desassistidas. Os novos médicos vindos dos estados de Paraná, Maranhão e São Paulo devem chegar nos próximos dias.

Chegando a Santarém os médicos devem passar por treinamentos e ser apresentados nas comunidades de destino, começando a prestar os atendimentos até o dia 18 de abril.

Após o encerramento do contrato entre Brasil e Cuba surgiram 17 vagas em Santarém. Assim que o edital foi aberto para médicos brasileiros, 14 aceitaram ocupar as vagas, restando apenas vagas em três comunidades do interior do município. De acordo com cronograma do edital os profissionais brasileiros com formação no exterior tiveram os dias 13 e 14 de fevereiro até às 18h, para manifestar interesse nas localidades que ainda tinham vagas disponíveis.

Lauro Corrêa, coordenador do Programa, explicou que além da bolsa paga pelo Ministério da Saúde aos médicos, no valor de R$ 12.386,50 o município está oferecendo ainda uma contrapartida como ajuda pecuniária para que os médicos assumam essas comunidades do interior. “A ajuda é para que os profissionais possam custear moradia, alimentação e transporte. É também uma forma de incentivá-los a assumir as vagas em comunidades da zona rural do município, pois a secretaria entende que essas comunidades necessitam muito da assistência médica”, destaca.

Pelo cronograma do Ministério da Saúde, a divulgação da lista oficial com os profissionais e as cidades onde eles vão atuar será feita na terça-feira (19). Todos os profissionais alocados nesta etapa, que não tiverem o Registro do Ministério da Saúde (RMS), realizarão um módulo de acolhimento onde terão aulas e passarão por avaliação da coordenação nacional do programa, em Brasília, antes de virem para Santarém.

Com o preenchimento de todas as vagas por médicos brasileiros, o Ministério da Saúde estima que não haverá mais a necessidade de abrir prazo para médicos estrangeiros, conforme previsto no edital.

