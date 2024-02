Vídeo: Jovem tem perna esmagada ao pular de balsa em movimento no Distrito de Miritituba-Pará

Acidente aconteceu na manhã deste sábado (10); equipe do SAMU foi acionada para prestar socorro à vítima.

O acidente aconteceu por volta das 07h da manhã deste sábado (10), na balsa que faz atravessia, Miritituba x Itaituba. Conforme informações, a vítima seria um jovem que estava vindo da casa da sua namorada no município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

Ao retornar para sua residência no distrito de Miritituba, pegou uma balsa e ao chegar próximo ao porto de Miritituba, pulou da balsa em movimento vindo a desequilibrar e cair, momento que a prancha passou por cima de uma de suas pernas, vindo a esmagar.

Populares ainda gritou, mais, sabemos que uma balsa em movimento a orientação é esperar ela parar para poder desembarcar. A vítima conhecida por Henrique, também trabalha nas voadeiras, prestando serviço à população.

Funcionários da empresa, e população deram apoio à vítima para atravessar para Itaituba em uma das voadeiras, para ser socorrido pela equipe de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizaram todos os atendimentos pré-hospitalares, em seguida encaminharam para o hospital regional do Tapajós para avaliação médica.

Veja vídeo do momento em que o jovem pula da balsa:

Veja momento em que jovem pula de balsa em movimento e tem perna esmagada pela rampa da embarcação no Distrito de Miritituba-Pará.

Leia mais:https://t.co/gQxmzL8aly pic.twitter.com/gzMbk698BS — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 10, 2024

Jovem tem perna esmagada ao pular de balsa em movimento no Distrito de Miritituba-Pará.

Leia mais: https://t.co/g56d7qawmm pic.twitter.com/I2TgMAsH0g — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 10, 2024

Matéria em atualização!

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/02/2024/10:15:28



Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...