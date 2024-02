Três pessoas foram presas com carregamento de munição ilegal em Trairão, no Pará

Prisão aconteceu por volta das 11h30 desta quinta-feira (08); e, é referente ao combate de comércio ilegal de munição na região.

Na manhã de quinta-feira (08), o delegado da policia civil do município de Trairão, no sudoeste do Pará, solicitou apoio da policia militar e Policia Rodoviária Federal, afim de cumprir algumas diligências referente ao combate de comércio ilegal de munição, ação essa denominada de “Ação Controlada”.

Com base nas informações, os policiais se deslocaram até a rodoviária onde estava uma equipe do serviço de Inteligência dos órgãos supracitados, eles estavam monitorando o carregamento de munição.

Segundo informações, a carga estava vindo do município de Altamira com destino ao Trairão.

Momento que foi visualizado três pessoas identificadas como João Filho da Silva, José dr Arimateia Silva Sena e José Maria de Souza, ambos estavam retirando uma caixa do guichê da empresa de ônibus.

Ao sairem do terminal Rodoviário, foram abordados e logo foi realizado uma revista pessoal em cada um dos envolvidos, em seguida realizado aferição da mercadoria, onde foi possível constatar que se tratava de um carregamento de munições de inúmeros calibres.

Deste modo, a equipe policial foram até a residência do suspeito de comércio Ilegal de munição, onde foi possível localizar mais munições, inclusive de calibre restrito como .40 e 44.

Diante dos fatos, todos foram presos e encaminhados para delegacia de policia civil, para os devidos procedimentos legais.

Segundo o delegado, eles irão responder pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, porte e comércio ilegal de munição de uso permitido e restrito.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/02/2024/10:38:50



Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...