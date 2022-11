Homem suspeito de matar amigo após uso de alucinógenos é encontrado morto no interior do Pará

Homem suspeito de matar amigo é encontrado morto em área da mata de Parauapebas, no sudeste do Pará — (Foto: Reprodução).

Corpo estava em una área de mata de Parauapebas, no sudeste do estado.

O corpo de Rafael de Andrade, de 38 anos, foi encontrado em uma área de mata de Parauapebas, no sudeste do Pará, na segunda-feira (21). Ele era suspeito de matar o amigo Felipe Pereira a facadas, após ter usado alucinógenos. A morte de Rafael foi confirmada pela Polícia Civil (PC) nesta terça (22).

Rafael estava sendo alvo de investigações após ser apontado como suspeito de matar o amigo durante os efeitos de um chá alucinógeno que teria ingerido. O crime ocorreu no feriado da Proclamação da República, no bairro Jardim Canadá, em Parauapebas.

A PC informou que a morte de Rafael é investigada por meio da Equipe de Investigação de Homicídios da Seccional do município. O corpo dele foi encontrado, também, no bairro Jardim Canadá.

Além disso, a corporação alegou que apurações estão sendo conduzidas para levantar informações sobre as motivações e autoria do crime. (Com informações do g1 Pará — Belém).

