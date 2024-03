Homem tem cabeça esmagada por carreta no Distrito de Miritituba-Pará

(Foto: Reprodução)- Fato aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (06).

A guarnição da policia militar do distrito de Miritituba, região do município de Itaituba, no sudoeste do Pará, foram informados de um acidente com vítima fatal no porto da balsa.

As informações repassadas aos policiais foram de que um homem estava com partes do corpo esmagado, sendo ocasionado por um veículo de grande porte.

Os policiais realizaram uma busca pelo perímetro, a fim de identificar o autor do fato e o veículo envolvido na tragédia.

De acordo com a polícia, o veículo Volvo FH globetroter com semi-reboque foi encontrado em cima da balsa, com vestigios de sangue entre os pneus do reboque do lado direito.

O condutor Noilmar Sebastião dos Santos, ao ser questionado ele ficou surpreso alegando não ter visto o homem.

A polícia civil foi comunicada do caso e posteriormente acionaram a Polícia Científica para fazer a remoção do corpo para necropsia.

Diante dos fatos o motorista foi preso e encaminhado para a 19ª Seccional de Polícia Civil para as devidas providências cabíveis.

As causas ainda são desconhecidas, porém a uma suspeita de que a vítima estaria dormindo debaixo da carreta, momento que aconteceu a fatalidade.

