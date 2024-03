Processo Seletivo com 164 vagas é retificado pela Prefeitura de Marabá – PA

As remunerações chegam a R$ 3,9 mil e estão distribuídas por zona rural e urbana do município; confira como se inscrever

A Prefeitura de Marabá, no estado do Pará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou a primeira retificação do novo Processo Seletivo para contratar e formar cadastro reserva de profissionais com ensino fundamental, médio, técnico e superior.

De acordo com a publicação (Retificação I), a tabela de cargos da Zona Rural foi atualizada com os novos requisitos mínimos para o cargo de Motorista, além de nova nomenclatura para a segunda coluna da tabela, que passa a ser “Salário Base/Gratificações e Carga Horária”

As 164 oportunidades são para:

Zona Rural – 32 vagas: Médico Clínico Geral (4); Enfermeiro (4); Técnico de Enfermagem (11); Assistente Administrativo (3); Agente de Portaria (2); Motorista (5); Agente de Serviços Gerais (3).

Médico Clínico Geral (4); Enfermeiro (4); Técnico de Enfermagem (11); Assistente Administrativo (3); Agente de Portaria (2); Motorista (5); Agente de Serviços Gerais (3). Zona Urbana – 132 vagas: Médico Clínico Geral (10); Médico especialista em Cardiologia (2); Médico especialista em Cirurgia Geral (3); Médico Especialista em Cirurgia pediátrica (3); Médico Cirurgião Vascular (1); Médico especialista em dermatologia (1); Médico especialista em endocrinologia (1); Médico especialista em ginecologia/obstetrícia (6); Médico especialista em Infectologia (2); Médico especialista em Neurologia (1); Médico especialista em Neurologia pediátrica (1); Médico especialista em Pediatria (4); Médico especialista em Psiquiatria (3); Médico especialista em Radiologia (4); Médico especialista em Urologia (2); Médico especialista em Oncologia (1); Médico especialista em medicina do trabalho (1); Médico Veterinário (1); Enfermeiro (5); Enfermeiro obstetra (4); Enfermeiro do Trabalho (2); Farmacêutico Bioquímico (1); Fonoaudiólogo (1); Biomédico (3); Educador Físico (2); Nutricionista (4); Psicólogo (8); Odontólogo – Bucomaxilo (2); Odontólogo (8); Terapeuta ocupacional (1); Técnico de enfermagem (3); Técnico de enfermagem instrumentador cirúrgico (3); Técnico em nutrição e dietética (1); Técnico em radiologia (4); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Técnico em Laboratório (2); Auxiliar de farmácia (1); Auxiliar de Saúde Bucal (2); Assistente Administrativo (2); Motorista (5); Maqueiro (15); Agente de Zoonoses (5).

Quando contratados, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.412,00 a R$ 3.912,66.

Inscrição e Seleção

Interessados devem se inscrever gratuitamente a partir das 8h do dia 6 de março de 2024 até às 23h59 do dia 13 de março de 2024, pela internet.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de análise curricular.

O prazo de validade deste Processo Seletivo será de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Fonte: pciconcursos

