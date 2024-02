Homem tem residência invadida e é baleado no rosto e na perna, em Itaituba

O homem baleado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional do Tapajós (HRT) para receber atendimento médico especializado. O estado de saúde da vítima não foi revelado | Foto: Reprodução / Portal Giro

Caso foi registrado na noite de segunda-feira (13), no bairro Sol Nascente. Segundo informações da polícia, Wanderson Brito, de 24 anos, tinha acabado de chegar do trabalho quando teve sua casa invadida por um suspeito armado, que disparou contra ele.

Na noite de segunda-feira (12), um homem, identificado como Wanderson dos Santos Brito, de 24 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio dentro de sua residência, em Itaituba, sudoeste do Pará. O filho menor de Wanderson, de 9 anos, estava presente e chamou a polícia.

O autor do crime foi descrito como um homem alto, forte e vestindo um capuz. O suspeito, utilizando uma arma de fogo estilo revólver, efetuou disparos contra Wanderson, que foi atingido no rosto e na perna. O criminoso fugiu em uma motocicleta preta sem identificação. Testemunhas relataram que um segundo envolvido estaria aguardando o atirador atrás do muro da residência.

A esposa da vítima informou que o marido tinha acabado de chegar do trabalho quando foi surpreendido pelo ataque. Ela mencionou desconhecer qualquer desavença que pudesse resultar na ação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros socorros ainda no local, encaminhando Wanderson ao Hospital Regional do Tapajós (HRT) para receber atendimento médico especializado. O estado de saúde atual da vítima não foi divulgado. O caso está sendo investigado.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/02/2024/16:53:59

