Homem tenta fazer sexo com vaca, leva coice e morre no Distrito Federal

Foto: Ilustrativa | Indivíduo foi encontrado pelos colegas caído ao lado do animal, com uma camisinha colocada no pênis, já sem os batimentos cardíacos

Um homem de 45 anos morreu após tentar estuprar uma vaca em uma fazenda localizada no núcleo rural Laje da Jibóia, em Samambaia, no Distrito Federal, nessa quarta-feira (8/1). A 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) investiga o caso.

O indivíduo trabalhava e morava na referida fazenda. Um colega de trabalho contou à Polícia Civil (PCDF) que, na terça-feira (7/1), ambos passaram o dia juntos ingerindo bebida alcoólica. Na manhã seguinte, por volta das 5h, esse colega percebeu que o amigo já havia se levantado para tirar leite das duas vacas leiteiras que ficam na fazenda.

O trabalhador rural morto chegou a levar leite colhido para o patrão e tomar café da manhã com ele antes de voltar ao curral para pegar mais leite das vacas. Ele demorou a voltar da ordenha, o que chamou a atenção dos colegas. A testemunha disse que, naquele momento, decidiu ver o que havia acontecido e, por volta das 6h35, encontrou o parceiro caído inconsciente ao lado de uma das vacas.

Ao afastar o corpo do colega, viu que havia uma camisinha no pênis dele, além de uma embalagem de preservativo ao lado, supondo, assim, que, antes de morrer, ele havia tentado estuprar uma das vacas e tomado um coice do animal.

O produtor rural encontrou o colega desacordado, sem batimentos cardíacos, com os olhos semiabertos e uma secreção esverdeada saindo do nariz. Os moradores da fazenda ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-DF). Os médicos tentaram reanimar o fazendeiro, mas, após cerca de uma hora, o óbito foi constatado.

Fonte: Portal Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2025/10:14:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...