Suspeito de agredir e deixar a filha gravemente ferida é preso em Cametá | PA

Foto: Reprodução | A ação ocorreu na quinta-feira (12/09), quando o suspeito estava escondido no local de trabalho.

Um suspeito de deixar a filha gravemente ferida após agredi-la foi preso em flagrante em Cametá, no nordeste do Pará. A prisão ocorreu na tarde de quinta-feira (12/09), quando o homem foi capturado tentando se esconder no local de trabalho. Ele será investigado por lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) do município. Tudo ocorreu após o Conselho Tutelar informar à polícia que o suspeito teria agredido a filha, gerando graves hematomas na vítima. Segundo a PC, a denúncia foi confirmada após a oitiva da criança, realizada por uma psicóloga na Sala Lilás, espaço especializado para atendimento de vítimas de violência.

Conforme as autoridades, um exame de corpo de delito também constatou as lesões provocadas pelas agressões. Diante das evidências, a autoridade policial determinou que a equipe detivesse o suspeito, que foi localizado escondido no local onde trabalha e, em seguida, preso em flagrante. Ele foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e agora está à disposição da Justiça.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/2024/15:55:21

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...