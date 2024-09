Mulher morre ao ser enterrada viva por namorado que convivia há 1 mês em MT

A vítima foi identificada como Maria da Conceição Ferreira da Silva, de 59 anos. — Foto: Reprodução

Segundo a polícia, a vítima e o autor do crime se conheceram há, aproximadamente, um mês por rede social e passaram a morar juntos.

Um homem, identificado como Iris Divino de Freitas, de 40 anos, foi preso suspeito de enterrar viva a namorada, de 59 anos, no distrito de Nossa Senhora da Guia, em Cuiabá, nesta sexta-feira (13). A vítima foi identificada como Enil Marques Barbosa.

Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado enterrado, no fundo da casa dela e parcialmente queimado. Ela e o suspeito se conheciam há cerca de um mês, por meio de uma rede social e moravam juntos. O suspeito possui nove passagens criminais por roubo e furto.

Durante uma discussão, o suspeito alegou que empurrou a vítima e ela teria caído e batido a cabeça e desmaiado. Em seguida, ele amarrou os pés e mãos da vítima e a enterrou viva. Após enterrá-la, ele juntou folhas em cima da cova e ateou fogo, mas Enil ainda tentava sair da cova e teve um dos braços queimado. Além de mãos e pés amarrados, a vítima estava com um tecido em volta do pescoço.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Nilson André Farias, o suspeito alegou que o crime ocorreu no fim de semana passado, mas a polícia aguarda o exame de perícia para confirmação da data.

“Eles se conheciam no facebook. Após o feminicídio o suspeito começou a trocar mensagens com familiares dela como se fosse a vítima pedindo dinheiro e falava que visitava a sogra em Goiás”, explica.

Ainda segundo o delegado, os filhos da vítima estranharam a situação e foram até a casa da mãe, mas o suspeito recebeu eles na porta da casa e não os deixava entrar. Quando conseguiram, vasculharam o quarto da mãe encontraram o celular dela e acionaram a polícia.

O suspeito foi encaminhado à sede da delegacia, interrogado e preso pelos crimes de homicídio qualificado em feminicídio e ocultação de cadáver.

