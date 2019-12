Bolsonaro diz que deve conhecer hoje ‘radiografia’ que aponta ineficiência do MEC

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Bolsonaro e Weintraub tiveram reunião no Palácio do Planalto na manhã desta quarta. “Ele que vai trazer esse caso para mim aqui. Não é fácil. O ministério dele tem quase 300 mil servidores. As universidades têm autonomia.

Presidente e Weintraub tiveram reunião no Palácio do Planalto na manhã desta quarta (4)

You May Also Like