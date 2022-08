Homem tenta roubar bolsa de mulher e acaba ‘imobilizado’ pelos testículos

Mulher não deve pena do suspeito ao segurá-lo pelas partes íntimas (Foto:Reprodução)

Homem ficou estático e não conseguiu esboçar qualquer reação até ser preso

Uma imagem que viralizou nas redes sociais mostra uma mulher imobilizando um homem pelos testículos. O episódio foi registrado neste final de semana em Jacundá, sudeste do Estado. Segundo informações do Native News Carajás, o homem teria tentado roubar a bolsa de uma mulher. Veja:

Nas imagens, um rapaz ajuda a (quase) vítima dando uma chave de braço (conhecido como ‘mata-leão’) no suspeito, assim conseguindo evitar que ele fugisse. Em seguida, a mulher segura os testículos do homem já deitado no chão, aparentemente com força. A cena foi assistida por curiosos que se divertiram enquanto a mulher segurava o homem pela genitália, até a chegada de policiais militares.

A identidade do suspeito não foi divulgada. Ele foi levado algemado para a delegacia de Polícia Civil da cidade. (Com informações do Native News Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 15/08/2022

