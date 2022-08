O Rubro-Negro goleou o Athletico-PR no Maraca e assumiu a vice-liderança do Brasileirão (Foto:© Bolavip)

“Cemitério de jogadas”; Torcida do Fla não se contenta com goleada e detona titular escolhido por Dorival

O Flamengo atropelou o Athletico-PR na tarde deste domingo (14) e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Em partida disputada no Maracanã, o Rubro-Negro aplicou uma goleada pelo placar de 5 a 0, pela 22ª rodada da competição nacional. Fabrício Bruno (duas vezes), Ayrton Lucas, Lázaro e Pedro marcaram os gols da vitória acachapante diante de mais de 65 mil torcedores. Todos os tentos da partida foram anotados no segundo tempo.

Fabrício Bruno abriu o placar aos 10 minutos da etapa final. O zagueiro se projetou na área para cabecear aproveitando cruzamento certeiro de Marinho e marcar seu primeiro gol com a camisa Rubro-Negra. Três minutos depois, o filme se repetiu. Escanteio cobrado por Marinho pela direita e cabeçada de Fabrício Bruno sem chances para o goleiro do Furacão. Logo aos 17′, Ayrton Lucas ampliou. Matheuzinho carregou a bola em contra-ataque, avançou a área e foi derrubado por Anderson. A bola sobrou para Ayrton, que finalizou para o fundo das redes.

Aos 26′, novamente em escanteio da direita cobrado por Marinho, o Fla aumentou a conta do placar. Desta vez, Lázaro foi quem apareceu na área para marcar de cabeça. Terceira assistência de Marinho e quarto gol flamenguista. E ainda houve tempo para mais. Já nos minutos finais de jogo, Dorival Jr lançou mão de Arrascaeta, Gabigol e Pedro, que estavam no banco. Em mais um escanteio cobrado pela direita, desta vez por Arrascaeta, Pedro cabeceou para dar números finais à goleada: 5 a 0.

O Clube foi a campo com time reserva, preservando seus principais jogadores para a decisão pela Copa do Brasil no meio de semana. Na próxima quarta-feira (17), o Fla visita o Athletico na Arena da Baixada, pela volta das quartas de final do torneio nacional. Na ida, as equipes empataram em 0 a 0. E se no segundo tempo os gols saíram com facilidade e o placar elástico foi construído naturalmente, nos primeiros 45 minutos foi diferente. O Rubro-Negro foi superior durante todo o tempo, teve volume de jogo, criou situações, mas não conseguiu ir às redes.

Sobrou para Diego Ribas nas redes sociais. Durante toda a primeira metade da partida, choveram críticas direcionadas ao meia na Web. Substituído já com 4 a 0 no placar, ele saiu de campo aplaudido. Mas o que chamou mais atenção foram os comentários negativos no Twitter pela sua atuação. Veja abaixo alguns deles:

“Diego é um cemitério de jogadas, não dá pra entender pq ainda ganha tanto espaço – mesmo que no time reserva. Olha pra Base… Insistir nisso aí é perda de tempo total”;

“O Diego é o pior jogador desse time reserva. Todo mundo busca as jogadas e tenta criar algo. Ele só fica de um lado pro outro. É menos um”;

“Diego Ribas era pra estar em casa com seus filhos, curtindo o dia dos pais com os mlqs e não jogando em baixo nível e prejudicando o Flamengo”;

“Eu não suporto mais ver o atleta Diego Ribas da Cunha vestindo a camisa do Flamengo. Começar com ele de titular ou jogando com 10 não tem diferença alguma”;

“orando pra chegar logo o dia da aposentadoria do diego ribas”;

O descontentamento se manteve firme nas redes, mesmo com a goleada. Após o apito final, um torcedor classificou como “péssima” a atuação de Diego e foi além: “o que ele tem para oferecer é isso aí mesmo”, afirmou um Rubro-Negro no Twitter.

