Homem é preso no Dia dos Pais após dar 20 golpes de faca no próprio filho

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o idoso, que teria cerca de 60 anos, corre atrás o filho e o acerta várias vezes com a faca, no meio da rua. (Foto:Reprodução / Vídeo / Via Banda B)

O agressor também acertou a nora. A briga teria começado por causa de discordâncias relacionadas a herança na família

Um homem foi preso no domingo (14), Dia dos Pais, após dar 20 golpes de faca no próprio filho e também acertar a nora com faca. A briga ocorreu no bairro Portão, em Curitiba (PR), e teria começado por causa de uma discordância relacionada a herança na família. (As informações são do portal Banda B).

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o idoso, que teria cerca de 60 anos, corre atrás o filho e o acerta várias vezes com a faca, no meio da rua. A vítima de 35 anos ficou ferida e foi ao chão.

Logo após o crime, o pai fugiu com sua caminhonete e colocou o filho em cima do capô do carro. Após seguir no capô por cinco quilômetros, a vítima, que havia perdido muito sangue, conseguiu escapar da caminhonete quando o veículo passou pelo cruzamento das Ruas Raul Pompeia e João Dembinski.

Acreditando, inicialmente, se tratar de uma ocorrência de roubo, a Guarda Municipal atirou nos pneus da caminhonete para parar o carro. “Conseguimos abordar o veículo próximo a uma fábrica, com motos nas proximidades da BR-376. Ele já havia trafegado com o filho no capô por cinco a seis quilômetros. O filho escapou do capô próximo ao núcleo (da CIC)”, declarou o guarda municipal Sérgio Silva, do Núcleo da CIC, em Curitiba.

Pai e filho foram encaminhados para o Hospital do Trabalhador, mas já receberam alta. A vítima prestou depoimento na Central de Flagrantes de Curitiba neste domingo (14). O agressor foi preso e autuado por tentativa de homicídio.

Jornal Folha do Progresso em 15/08/2022

